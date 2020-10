Angela da Mondello dalla D’Urso: “Ho rubato, vi spiego perché l’ho fatto” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Angela Chianello, nota come Angela da Mondello, è stata ospite da Barbara D’Urso dove ha spiegato i motivi per i quali ha avuto problemi con la giustizia Angela Chianello e la sua frase “Non ce n’è Coviddi” sono state al centro della discussione pubblica per diverso tempo. Tra chi l’ha resa un personaggio e chi … L'articolo Angela da Mondello dalla D’Urso: “Ho rubato, vi spiego perché l’ho fatto” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020)Chianello, nota comeda, è stata ospite da Barbara D’Urso dove ha spiegato i motivi per i quali ha avuto problemi con la giustiziaChianello e la sua frase “Non ce n’è Coviddi” sono state al centro della discussione pubblica per diverso tempo. Tra chi l’ha resa un personaggio e chi … L'articolodaD’Urso: “Ho, viperché l’ho fatto” proviene da YesLife.it.

