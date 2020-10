Andrea Mainardi e Anna Tripoli festeggiano il primo anniversario | sono una squadra più che una coppia Foto

(Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ già passato un anno dal sì die ildi matrimonio è per loro la conferma di tutto.ha scelto unadel 12 ottobre di un anno fa, un insieme di emozioni evidenti, oggi le stesse ma con più consapevolezza. Lo chef sarà ospite di Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, nessun caso, la conduttrice è stata la sua testimone di nozze. Stasera però lafesteggerà ilha promesso una sorpresa per la sua. “Ottobre, il nostro...

Una domenica di pieno relax per Antonella Clerici ieri in attesa della puntata di oggi di E' sempre mezzogiorno con Andrea Mainardi e gli altri (foto) ...Vanno a ruba le torte rovesciate di Andrea Mainardi e ce n’è davvero per tutti i gusti. Già dai mesi in cui c’era la quarantena, Andrea si era dilettato con tanti consigli per tutte le persone che vol ...