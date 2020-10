Anche Elettra Lamborghini contro Iconize dopo le finte agressioni per omofobia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Elettra Lamborghini contro Iconize, dopo che sono venuti a galla i particolari della presunta aggressione omofoba subita a Milano nel mese di maggio 2020. Al momento dell’annuncio, sono state tante le personalità dello spettacolo a essersi schierate in suo favore, prima che emergessero alcune verità che hanno ribaltato la situazione. Lo spiacevole episodio è riemerso a seguito della partecipazione del suo ex Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. L’influencer ha infatti parlato del caso con Dayane Mello, conversazione dalla quale sono emersi dei particolari incredibili. Secondo la ricostruzione di Dayane, sarebbe stato Iconize a inscenare l’aggressione, picchiandosi da solo con un surgelato. La reazione di Zorzi è stata di stupore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)che sono venuti a galla i particolari della presunta aggressione omofoba subita a Milano nel mese di maggio 2020. Al momento dell’annuncio, sono state tante le personalità dello spettacolo a essersi schierate in suo favore, prima che emergessero alcune verità che hanno ribaltato la situazione. Lo spiacevole episodio è riemerso a seguito della partecipazione del suo ex Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. L’influencer ha infatti parlato del caso con Dayane Mello, conversazione dalla quale sono emersi dei particolari incredibili. Secondo la ricostruzione di Dayane, sarebbe statoa inscenare l’aggressione, picchiandosi da solo con un surgelato. La reazione di Zorzi è stata di stupore ...

