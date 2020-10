American Gods 3 | il teaser della terza stagione in arrivo nel 2021 su Amazon Prime Video

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 12 ottobre 2020), trama,immagini einnelsuè una delle serie con le produzioni più travagliate attualmente in onda. Sono passati due anni tra la prima e la seconda, per problemi legati a un cambio di showrunner, e lo stesso accadrà per la, prevista su Starz nei primi mesi dele in Italia su. Durante il panel al New York Comic Con, che quest’anno si è tenuto in modalità ...