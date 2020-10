Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo a sorpresa da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) È sempre mezzogiorno convince il pubblico e Antonella Clerici, giorno dopo giorno, dimostra di aver ripreso pieno ‘possesso’ di casa sua, della sua fascia oraria. Certo quanto il ritmo è incalzato da qualche ospite, e non uno qualsiasi, la resa è migliore. Così è stato oggi grazie al collegamento con Amadeus e Giovanna Civitillo: “Non so cucinare, sono il peggior cuoco che esista, mangio quello che mi prepara Giovanna”, ha ammesso subito il conduttore del prossimo Sanremo 2021. E d’altra parte Giovanna non lo ha smentito, Ama ai fornelli deve essere proprio una frana. La coppia sorridente (e inseparabile) ha fatto complimenti allo studio-bosco di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Èconvince il pubblico e, giorno dopo giorno, dimostra di aver ripreso pieno ‘possesso’ di casa sua, della sua fascia oraria. Certo quanto il ritmo è incalzato da qualche ospite, e non uno qualsiasi, la resa è migliore. Così è stato oggi grazie al collegamento con: “Non so cucinare, sono il peggior cuoco che esista, mangio quello che mi prepara”, ha ammesso subito il conduttore del prossimo Sanremo 2021. E d’altra partenon lo ha smentito, Ama ai fornelli deve essere proprio una frana. La coppia sorridente (e inseparabile) ha fatto complimenti allo studio-bosco di ...

