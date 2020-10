Allo Stato servono 50 miliardi: il Fisco torna a bussare alla porta delle famiglie italiane (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una spiacevole routine pronta già a ricominciare, quella degli accertamenti e dei prelievi fiscali. Con il governo giAllorosso chiarissimo, in questo senso, negli ultimi giorni: la pacchia è finita, la scusa del lockdown non è più valida. E così dal 15 ottobre si ricomincia con l’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, le cartelle esattoriali pronte a spiccare il volo per essere recapitate alle famiglie italiane. La tregua, insomma, è finita, e per chi è già Stato messo in difficoltà dalla crisi economica conseguente alla pandemia di Covid-19, le prossime settimane rischiano rivelarsi pesanti come macigni. Il direttore delle Entrate Ernesto Maria ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una spiacevole routine pronta già a ricominciare, quella degli accertamenti e dei prelievi fiscali. Con il governo girosso chiarissimo, in questo senso, negli ultimi giorni: la pacchia è finita, la scusa del lockdown non è più valida. E così dal 15 ottobre si ricomincia con l’attività di riscossione da parte dell’AgenziaEntrate, le cartelle esattoriali pronte a spiccare il volo per essere recapitate alle. La tregua, insomma, è finita, e per chi è giàmesso in difficoltà dcrisi economica conseguentepandemia di Covid-19, le prossime settimane rischiano rivelarsi pesanti come macigni. Il direttoreEntrate Ernesto Maria ...

ARISA_OFFICIAL : Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia.Senza filt… - GianlucaVasto : Mi sconvolge questa opposizione che, davanti ad un problema oggettivo, con Parlamentari in quarantena, fa mancare n… - marcoconterio : ?? Nota ANSA su #JuveNapoli #JuventusNapoli Allo stato delle cose il #Napoli va verso il 3-0 a tavolino - falitalia : #EconomiaInQuark Come spiegano bene @CottarelliCPI @aledenicola @GiampaoloGalli dare in mano allo #Stato in #Italia… - daniele_1266 : @riktroiani No no siamo arrivati allo stato di polizia totalitaria tipo quella da guerra fredda nei paesi comunisti..!! -

Ultime Notizie dalla rete : Allo Stato Coronavirus, due marce su Roma per dire no allo stato d'emergenza La Stampa Volvo V40 Diesel del 2012 in vendita

Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere avvisi quando saranno disponibili nuovi annunci per Volvo V40 Diesel del 2012 in vendita.

Lavoro per Salute Russi, Provincia di Ravenna

Sta succedendo un cambiamento epocale inevitabile..... Niente è più quello che sembra o era ..... Le forme di innovazione , ora geniali sicure e garantite ... I chetoni esogeni .... Saranno le ...

Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere avvisi quando saranno disponibili nuovi annunci per Volvo V40 Diesel del 2012 in vendita.Sta succedendo un cambiamento epocale inevitabile..... Niente è più quello che sembra o era ..... Le forme di innovazione , ora geniali sicure e garantite ... I chetoni esogeni .... Saranno le ...