Allerta alimentare, formaggio nuovamente richiamato per rischio salmonella (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Ecco di quale lotto si tratta e a che azienda appartiene richiamato dal ministero della Salute un nuovo lotto di Raschera Dop, stavolta a marchio Rognoni poiché rintracciata presenza di salmonella Brandenburg. Il prodotto in questione, venduto intero con numero di lotto 20254, scadrà il 10/01/2021. Sull’etichetta … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Ecco di quale lotto si tratta e a che azienda appartienedal ministero della Salute un nuovo lotto di Raschera Dop, stavolta a marchio Rognoni poiché rintracciata presenza diBrandenburg. Il prodotto in questione, venduto intero con numero di lotto 20254, scadrà il 10/01/2021. Sull’etichetta … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Pedro69280970 : RT @adolfo_urso: Tasse giù per favorire i cinesi, a #Taranto e in Puglia il governo dà via libera alle richieste di Pechino in un’area stra… - GiorgioCarbon12 : RT @adolfo_urso: Tasse giù per favorire i cinesi, a #Taranto e in Puglia il governo dà via libera alle richieste di Pechino in un’area stra… - caterinacorda1 : RT @adolfo_urso: Tasse giù per favorire i cinesi, a #Taranto e in Puglia il governo dà via libera alle richieste di Pechino in un’area stra… - airone555 : RT @adolfo_urso: Tasse giù per favorire i cinesi, a #Taranto e in Puglia il governo dà via libera alle richieste di Pechino in un’area stra… - Farefuturo1 : RT @adolfo_urso: Tasse giù per favorire i cinesi, a #Taranto e in Puglia il governo dà via libera alle richieste di Pechino in un’area stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare, prodotto per la colazione ritirato dal mercato, rischio allergeni Yeslife Ancora un richiamo di Raschera Dop per Salmonella Brandenburg. Un altro marchio coinvolto

Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di Raschera Dop a marchio Rognoni per la presenza di Salmonella Brandenburg. Il prodotto interessato è stato venduto in forme inte ...

Aumentano le notifiche al sistema di allerta Rasff. Nel rapporto 2019 boom di segnalazioni per la Salmonella nel pollo dalla Polonia

Nel 2019 sono tornate a crescere le notifiche trasmesse attraverso il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff), lo strumento utilizzato dagli Stati membri per scambiarsi allerta e info ...

Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di Raschera Dop a marchio Rognoni per la presenza di Salmonella Brandenburg. Il prodotto interessato è stato venduto in forme inte ...Nel 2019 sono tornate a crescere le notifiche trasmesse attraverso il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff), lo strumento utilizzato dagli Stati membri per scambiarsi allerta e info ...