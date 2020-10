Alfredino - Una storia Italiana | foto e dettagli della miniserie sky con Anna Foglietta

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Le primedi scena e dal set di- Unasky conche ricostruirà il dramma di Vermicino. Annunciato il cast e rilasciate le primeufficiali di- Unasky con, lasui fatti di Vermicino, lache quarant'anni fa commosse in diretta TV l'Italia. Prodotta da Sky e da Marco Belardi per Lotus Production (una società Leone Film Group), la serie racconta ladel piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981. Un sasso duro rimasto nel cuore di un ...

Alfredino – Una storia italiana non è più solo un progetto: la miniserie in quatro parti che intende raccontare la tragedia di Vermicino è ormai pronta per la messa in onda su Sky. Il lancio di questa ...(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Annunciato il cast e rilasciate le prime foto ufficiali di Alfredino - una storia italiana, la miniserie sui fatti di Vermicino, la storia che quarant'anni fa commosse in ...