Al lavoro con… Giulia Arrighi “mamma” del vino marino

Giulia Arrighi, ventiquattrenne, lavora nell'omonima azienda agricola di famiglia a Porto Azzurro (Isola d'Elba) e studia Enologia e Viticoltura a Firenze. Nel 2020 si è aggiudicata l'Oscar Green della Coldiretti Giovani, sezione Creatività, per Nesos, un "vino marino" che si ottiene facendo appassire le uve in mare, frutto di un esperimento enologico ideato dal professor Attilio Scienza e supervisionato dall'Università di Pisa. Del suo lavoro afferma: «Innovare significa spesso saper recuperare il meglio della tradizione». ore 6.30 «Sveglia all'alba e ...

