Aiello | il 16 ottobre esce il nuovo singolo

"Che canzone siamo" è il nuovo brano dell'artista Dopo il successo degli ultimi mesi, da "Arsenico" alla più recente "Vienimi a Ballare" (disco d'oro), Aiello non si ferma più. Venerdì 16 ottobre uscirà infatti il nuovo singolo dell'artista italiano, "Che canzone Siamo". Scritto dallo stesso artista e prodotta da Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte, è una ballad contemporanea figlia del new pop, che fa della contaminazione di generi la sua firma unica. Il cantante questa volta, ha mescolato cantautorato italiano, pop internazionale e suoni urban, in modo potente ed empatico. La ricercatezza del sound e le ...

News, recensioni, articoli, interviste di Phra. Aiello

Recensione - 21 ottobre - 03/10/2020 Rigore verso la vecchia scuola e sfumature pop per Phra. Aiello: buon disco che fa ben sperare per ulteriori sviluppi.

Recensione - 21 ottobre - 03/10/2020 Rigore verso la vecchia scuola e sfumature pop per Phra. Aiello: buon disco che fa ben sperare per ulteriori sviluppi.