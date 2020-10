Aggiornamento catalogo Netflix | ecco tutto le novità di oggi

Leggi su zon

(Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 ottobre 2020:tutte le novità in arrivo e in scadenza, 12 ottobre 2020:tutte le novità in arrivo e in scadenzasulla nota piattaforma di streaming. La politica diinfatti prevede che i titoli acquistati dopo un certo numero di giorni vengano rimossi, mentre altri vengono aggiunti. Nella giornata odierna non sono previste cancellazioni, mentre in arrivo ci sono 3 titoli. Vediamo di cosa si tratta. In arrivo Kipo e l’era delle creature straordinarie (serie tv, stagione 3): Kipo e la sua banda ce l’hanno fatta. Dopo aver sconfitto, contro ogni previsione, il regno del terrore di una ...