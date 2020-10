«Affrontiamo meglio il virus, ma senza cautele nessun ospedale potrà reggere» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Pasquale Sansone è docente all’università della Campania “Luigi Vanvitelli” e responsabile regionale della Società italiana di analgesia, anestesia, rianimazione e terapia intensiva. Dai reparti di terapia intensiva del Primo Policlinico di Napoli ha visto tutta l’evoluzione della pandemia dalla primavera a oggi, con l’epicentro che si è progressivamente spostato verso sud. La Campania ha risposto aumentando i posti letto a disposizione per i pazienti Covid in terapia intensiva. Ma tenere il passo della pandemia non è facile. «Un posto letto … Continua L'articolo «Affrontiamo meglio il virus, ma senza cautele nessun ospedale potrà reggere» proviene da il ... Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Pasquale Sansone è docente all’università della Campania “Luigi Vanvitelli” e responsabile regionale della Società italiana di analgesia, anestesia, rianimazione e terapia intensiva. Dai reparti di terapia intensiva del Primo Policlinico di Napoli ha visto tutta l’evoluzione della pandemia dalla primavera a oggi, con l’epicentro che si è progressivamente spostato verso sud. La Campania ha risposto aumentando i posti letto a disposizione per i pazienti Covid in terapia intensiva. Ma tenere il passo della pandemia non è facile. «Un posto letto … Continua L'articolo «il, mapotrà» proviene da il ...

MILANO (ITALPRESS) – Da uno degli Hangar dell'aeroporto di Linate, Assolombarda reitera il suo grido: sì al Mes. "Quando come imprese – sottolinea il presidente Alessandro Spada – ci troviamo di front ...

