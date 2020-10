Aeroporti: Sala, 'Sea? Germania aiuta società di gestione, l'Italia solo Alitalia' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Quella dell'ex Sea Handling "è una questione relativa ai rapporti tra Sea, AlItalia e il governo. Ricordo anche che tener aperto Linate ha un costo enorme per Sea e al momento il Governo non sta intervenendo. Questo lo contesto perché in altri Paesi si sostiene, oltre alla compagnia di bandiera, chi gestisce gli Aeroporti, per esempio in Germania". E' quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'assemblea di Assolombarda, a Linate. "In Italia tutte le risorse sono state assegnate alla compagnia di bandiera, mentre a chi gestisce nulla. Questo non è giusto: lo ripeto, se ci chiedono di tenere aperto Linate devono sapere che questo ha un costo enorme. E quindi chi lo paga?", ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Quella dell'exHandling "è una questione relativa ai rapporti tra, Ale il governo. Ricordo anche che tener aperto Linate ha un costo enorme pere al momento il Governo non sta intervenendo. Questo lo contesto perché in altri Paesi si sostiene, oltre alla compagnia di bandiera, chi gestisce gli, per esempio in". E' quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe, all'assemblea di Asmbarda, a Linate. "Intutte le risorse sono state assegnate alla compagnia di bandiera, mentre a chi gestisce nulla. Questo non è giusto: lo ripeto, se ci chiedono di tenere aperto Linate devono sapere che questo ha un costo enorme. E quindi chi lo paga?", ...

Questo lo contesto perché in altri Paesi si sostiene, oltre alla compagnia di bandiera, chi gestisce gli aeroporti, per esempio in Germania". E' quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all ...

