Addio al giornalista Lamberini Il funerale martedì a Bonate Sopra

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Si terranno martedì 13 ottobre, alle 15, nella chiesa parrocchiale dii funerali delFrancesco, per anni collaboratore de «L’Eco di Bergamo».

cutolotto : RT @cutolotto: @CassioMagistris @GilettiMassimo @nonelarena @fattoquotidiano @marcotravaglio sta emergendo negli ultimi giorni la vera vena… - cutolotto : @CassioMagistris @GilettiMassimo @nonelarena @fattoquotidiano @marcotravaglio sta emergendo negli ultimi giorni la… - zazoomblog : Addio al giornalista Francesco Lamberini Aveva 70 anni collaborò con L’Eco - #Addio #giornalista #Francesco - webecodibergamo : Addio al giornalista Francesco Lamberini Aveva 70 anni, collaborò con L’Eco - zazoomblog : Tv e giornalismo in lutto addio al giornalista. Una vita per la televisione italiana - #giornalismo #lutto #addio… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio giornalista

L'Eco di Bergamo

Quanta pazienza può avere ancora Leclerc?, si interroga il giornalista Avrà una simile forza d'animo, il Piccolo Principe? Perché, conclude Turrini, non deve essere bello giocare nella Juve scoprendo ...SPINEA - Un giorno triste per Spinea che deve dire addio a uno spinetense molto amato. È morto Gino Tagliapietra, che aveva da pochi giorni compiuto 69 anni. Viveva in un appartamento ...