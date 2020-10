Ad Asti da domani nuova postazione tamponi 'drive-in' per studenti e personale scolastico (Di lunedì 12 ottobre 2020) Al via da domani, martedì 13 ottobre, il nuovo hotspot dedicato alle scuole per il servizio tamponi per sospetti casi positivi al Covid-19. 'Le scuole di Asti avranno così un percorso loro riservato ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Al via da, martedì 13 ottobre, il nuovo hotspot dedicato alle scuole per il servizioper sospetti casi positivi al Covid-19. 'Le scuole diavranno così un percorso loro riservato ...

Al via da domani, martedì 13 ottobre, il nuovo hotspot dedicato alle scuole per il servizio tamponi per sospetti casi positivi al Covid-19. “Le scuole di ...

“Le scuole di Asti avranno così un percorso loro riservato in Viale Pilone 105 – spiega il Commissario Asl AT, Giovanni Messori Ioli – mentre nella postazione già attiva presso l’ospedale Cardinal Mas ...

