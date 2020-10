Ad Argiano | nel Montalcino | una cantina diventa… museo

Leggi su iodonna

Una da visitare come fosse un, una tenuta nobiliare di quattromila metri quadrati con 125 ettari di vigneti e oliveti sulle colline di, è stata da poco restaurata dal finanziere brasiliano Andrè Esteves, nella lista dei milionari di Forbes, che l'ha acquistata per 40 milioni di euro. Oltre a un agriturismo, il piano nobile della villa, con affaccio sui colli senesi e la Val d'Orcia, ospiterà una galleria d'arte con dipinti del Rinascimento senese visitabile, per ora solo su appuntamento, a partire dai primi mesi dell'anno prossimo.