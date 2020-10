Accadde oggi | il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo “scopre” l’America

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Salpato da Palos sulle tre caravelle il navigatore genoveseapproda il 12nell’isola Guanhami nelle Bahamas (Waitling) che battezza San Salvador. Benché preceduto dal vichingo Eric il Rosso, aresta comunque il merito di aver scoperto il continente americano. La partenza era avvenuta alle sei del mattino del 3 agostoda Palos de la Frontera, con rotta verso le Isole Canarie per sfruttare gli alisei, venti che spirano da est verso ovest. Tra timoni rotti e danni più o meno gravi alle tre caravelle, i marinai navigarono per un mese senza scorgere terra, neppure in lontananza. Il 16 settembre entrarono nel Mar dei Sargassi e pare che, alla vista delle ...