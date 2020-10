ABI | richieste Fondo di Garanzia superano quota 90 miliardi

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’ABI segnala in una nota che anche sabato 10 e domenica 11 ottobre è proseguito l’impegno delle banche: domenica 11 ottobre i finanziamenti richiesti dalle banche aldihanno superato i 90,1di euro: 1,15 milioni le domande, di cui 934 mila fino a 30 mila euro, per 18,3di euro.

Lagarde partecipa agli incontri di Fondo monetario e Banca Mondiale, mentre in Italia prende il via la discussione parlamentare sulla Nadef. Attenzione alle rilevazioni sull'indice Zew e la produzione ...