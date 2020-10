Abbassa mascherina e fuma: alla barista multa da 400 euro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gabriele Laganà La giovane era all’esterno del bar quando sono arrivati i vigili urbani. La titolare del locale difende la dipendente e annuncia che farà ricorso facendosi carico di tutte le spese legali In questi tempi segnati dall’emergenza coronavirus e dai vari Dpcm per contrastare l’espandersi dell’epidemia anche fumare una sigaretta nel corso di una pausa lavorativa può costare caro. Ne sa qualcosa Ilenia, una giovane barista de "L’Ombra de Vin" situato in piazza della Vittoria a Pavia che ha ricevuto una multa di 400 euro dagli agenti di polizia locale per aver infranto le norme anti-contagio. La disavventura, che ha privato la giovane di quasi la metà del suo stipendio, è avvenuta nella tarda serata di venerdì. Come riporta La ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gabriele Laganà La giovane era all’esterno del bar quando sono arrivati i vigili urbani. La titolare del locale difende la dipendente e annuncia che farà ricorso facendosi carico di tutte le spese legali In questi tempi segnati dall’emergenza coronavirus e dai vari Dpcm per contrastare l’espandersi dell’epidemia anchere una sigaretta nel corso di una pausa lavorativa può costare caro. Ne sa qualcosa Ilenia, una giovanede "L’Ombra de Vin" situato in piazza della Vittoria a Pavia che ha ricevuto unadi 400dagli agenti di polizia locale per aver infranto le norme anti-contagio. La disavventura, che ha privato la giovane di quasi la metà del suo stipendio, è avvenuta nella tarda serata di venerdì. Come riporta La ...

