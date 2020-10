«A A A insegnanti cercasi» | l’annuncio di lavoro del preside su Facebook «”L’organico Covid” ha bisogno di docenti» – L’intervista

(Di lunedì 12 ottobre 2020) «Laureati in informatica che hanno voglia di lavorare contattatemi!». Non è l’appello di un datore diin cerca di impiegati per la sua azienda, né tantomeno uno di quegli annunci nelle ultime pagine dei quotidiani. A scrivere è un dirigente scolastico che suha deciso di provare a risolvere il problema della mancanza disupplenti. «Contattatemi su Messenger», scrive ilVincenzo Caico, nella speranza di trovare, sulla piattaforma social, i candidati disponibili a comporre l’organico Covid, cioè quelli necessari per lo sdoppiamento degli orari, della sua scuola, il Liceo Buonarroti di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Una scelta singolare che ha suscitato opinioni non poco contrastanti tra gli utenti. Nei commenti ...

Sardegnalavoro : Cercasi insegnanti per sostituzioni presso asilo nido #offertedilavoro Info e candidature sul link… - ccuppi : Cercasi insegnanti - ccuppi : Cercasi insegnanti -

Ultime Notizie dalla rete : insegnanti cercasi

La Repubblica

Trova le migliori offerte per Lavoro per Insegnante Poggiridenti tra i 8 risultati mostrati. Cerchi più annunci per offerte di lavoro? Guarda tutti i risultati per Lavoro per Insegnante Provincia di S ...Trova le migliori offerte per Lavoro per Insegnante Magnacavallo tra i 5 risultati mostrati. Cerchi più annunci per offerte di lavoro? Guarda tutti i risultati per Lavoro per Insegnante Provincia di M ...