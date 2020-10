58enne lascia il ruolo di agente per darsi al porno I suoi guadagni sono ottimi | “Mi fanno molti complimenti”

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Una donna di 58 anni hato il lavoro comedi polizia per intraprendere una carriera molto diversa. Bianca, che ha lavorato come poliziotta di pattuglia per 17 anni, ha aperto un ristorante poiché trovava iltroppo “insoddisfacente”. Ha gestito il ristorante per cinque anni, ma è stata costretta a chiuderlo a causa della bancarotta. Per mantenersi finanziariamente a galla, lasi è rivolta al mondo dell’intrattenimento per adulti. La donna, che ha tre figli adulti e anche tre nipoti, ha spiegato la sua scelta al Daily Star Online: “Ero molto brava nel mio lavoro di poliziotta; il mio obiettivo principale era aiutare le persone e avevodoveri. Ho anche svolto attività investigativa, ma dopo 17 anni come ufficiale, me ne ...