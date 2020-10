5 motivi per scegliere gli auricolari wireless Huawei FreeBuds Pro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel 2017 gli auricolari true wireless sembravano un oggetto di lusso. Li aveva appena presentati Apple e quei piccoli bastoncini da infilare nelle orecchie, che si caricavano senza fili e si connettevano tra loro e con lo smartphone erano un parto dei migliori film di fantascienza. Oggi, tre anni dopo, sono un accessorio praticamente imprescindibile nella vita di tutti i giorni: un po’ perché i costruttori (a cominciare sempre da Apple) hanno deciso di eliminare i vecchi auricolari col filo dalle confezioni invitandoci caldamente a fare l’upgrade; un po’ perché il mercato si è aperto a 360 gradi con tanti soggetti in grado di dire la loro nel mondo dell’audio di qualità. Uno di questi è senza dubbio Huawei che ha lavorato sodo, anno dopo anno, per ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel 2017 glitruesembravano un oggetto di lusso. Li aveva appena presentati Apple e quei piccoli bastoncini da infilare nelle orecchie, che si caricavano senza fili e si connettevano tra loro e con lo smartphone erano un parto dei migliori film di fantascienza. Oggi, tre anni dopo, sono un accessorio praticamente imprescindibile nella vita di tutti i giorni: un po’ perché i costruttori (a cominciare sempre da Apple) hanno deciso di eliminare i vecchicol filo dalle confezioni invitandoci caldamente a fare l’upgrade; un po’ perché il mercato si è aperto a 360 gradi con tanti soggetti in grado di dire la loro nel mondo dell’audio di qualità. Uno di questi è senza dubbioche ha lavorato sodo, anno dopo anno, per ...

5 motivi per non comprare un'auto elettrica, e 5 per farlo Everyeye Auto Come Andrea Ghez ha vinto il Nobel per uno studio a cui nessuno credeva

Per 25 anni si è concentrata quasi esclusivamente su Sagittario ... Keck Observatory) Andrea ama sottolineare che uno dei motivi del suo successo è stato questo stretto e rapido collegamento tra le ...

Banche: Campa (Eba), sistema resiliente ma ora timori per seconda ondata Covid -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 12 ott - Campa ha aggiunto che 'la difesa del mercato unico e la parita' di condizioni rimangono fondamentali in tempi di crisi ed e' per questo motivo che ...

