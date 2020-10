26enne arrestato per detenzione di droga e 2000 file pedo pornografici (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un giovane di 26 anni, di nazionalità afghana, richiedente asilo e ospite in una struttura di accoglienza di Pordenone, è stato arrestato nella flagranza dei reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione di ingente quantità di materiale a contenuto pedo-pornografico, oltre 2000 video, realizzato con sfruttamento sessuale di minori. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Volante della Questura di Pordenone. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti si sono insospettiti nel vedere il giovane allontanarsi velocemente in sella a una bici, gettando un bilancino digitale di precisione sul marciapiede. Una volta bloccato e perquisito, gli sono stati trovati addosso 7,5 grammi di hashish destinati allo spaccio e diverse ... Leggi su udine20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un giovane di 26 anni, di nazionalità afghana, richiedente asilo e ospite in una struttura di accoglienza di Pordenone, è statonella flagranza dei reati di illecitadi sostanze stupefacenti edi ingente quantità di materiale a contenuto-pornografico, oltrevideo, realizzato con sfruttamento sessuale di minori. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Volante della Questura di Pordenone. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti si sono insospettiti nel vedere il giovane allontanarsi velocemente in sella a una bici, gettando un bilancino digitale di precisione sul marciapiede. Una volta bloccato e perquisito, gli sono stati trovati addosso 7,5 grammi di hashish destinati allo spaccio e diverse ...

