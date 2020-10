12 ottobre | la scoperta dell’America

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ladell’America avviene il 121492. Il navigatore italiano Cristoforo Colombo, partito per le Indie, “tocca” il Nuovo Continente. Il 121492 è la data delladell’America. Il protagonista è stato Cristoforo Colombo. La partenza Il navigatore genovese aveva tentato di farsi finanziare dal sovrano portoghese ma senza successo. Andò decisamente meglio presso la monarchia spagnola: la Regina di Castiglia Isabella approvò la causa del navigatore genovese. Così, il 3 agosto 1492 dal porto di Palos de la Frontera, in Andalusia, salparono tre caravelle: la Santa Maria, la Pinta e la Nina. La Santa Maria stazzava 150 tonnellate e, in qualità di nave ammiraglia, era capitanata dallo stesso Colombo. Verso le ...