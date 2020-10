12 ottobre 1492, oggi la data della ‘scoperta’ dell’America ha nuovi significati (Di lunedì 12 ottobre 2020) di Diego Battistessa* Di fronte alle coste di una piccola isola delle Antille Maggiori, 528 anni fa, tre caravalle al comando di Cristoforo Colombo fecero la loro apparizione. La mattina del 12 ottobre del 1492, il marinaio Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, gridava “Tierraaaaa …!” dando inizio ad un capitolo dai risvolti epocali. Un evento dalle conseguenze inimmaginabili per il navigante genovese e il suo equipaggio, cosi come per tutti i popoli indigeni che di lì a pochi anni avrebbero sperimentato un’apocalisse senza precedenti. Cristoforo Colombo ribattezzò quell’isola (oggi parte delle Bahamas) come San Salvador ma non aveva “scoperto l’America”, come narrano oggi i nostri libri di scuola, almeno non in cuor suo. Colombo era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) di Diego Battistessa* Di fronte alle coste di una piccola isola delle Antille Maggiori, 528 anni fa, tre caravalle al comando di Cristoforo Colombo fecero la loro apparizione. La mattina del 12del, il marinaio Rodrigo de Triana, a bordoPinta, gridava “Tierraaaaa …!” dando inizio ad un capitolo dai risvolti epocali. Un evento dalle conseguenze inimmaginabili per il navigante genovese e il suo equipaggio, cosi come per tutti i popoli indigeni che di lì a pochi anni avrebbero sperimentato un’apocalisse senza precedenti. Cristoforo Colombo ribattezzò quell’isola (parte delle Bahamas) come San Salvador ma non aveva “scoperto l’America”, come narranoi nostri libri di scuola, almeno non in cuor suo. Colombo era ...

