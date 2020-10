Young positivo al Coronavirus | è il sesto caso all' Inter

(Di domenica 11 ottobre 2020) MILANO - L'ha reso noto che Ashley; risultatoal Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese; già in quarantena presso la propria ...

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter ha reso noto che “Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la ...“FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile – si legge nel comunicato del club nerazzurro ...