‘We are who we are’: Luca Guadagnino racconta l’adolescenza, ma senza cliché (Di domenica 11 ottobre 2020) Un piccolo taglio sul viso, uno sguardo incerto, acceso di desiderio, la solitudine di una manciata di versi pronunciati tra le mura di scuola, i silenzi di strade che pronunciano lingue differenti dalla propria. We are who we are, la serie Sky diretta da Luca Guadagnino, è un romanzo di formazione dal passo intimista, che procede per immagini e suoni attraverso frammenti di vita solo apparentemente superficiali, come possono sembrarlo le giornate febbrili e fragili di un gruppo di adolescenti spaesati, in cerca della propria identità, estetica, sessuale, affettiva. Lontani dai luoghi che riescono a immaginare come casa, costretti a muoversi in una società adulta a sua volta schiacciata dalle sue strutture, soffocata dalle sue divise, dalla sua retorica, e condannata a linguaggi di violenza, i giovani protagonisti esplorano i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Un piccolo taglio sul viso, uno sguardo incerto, acceso di desiderio, la solitudine di una manciata di versi pronunciati tra le mura di scuola, i silenzi di strade che pronunciano lingue differenti dalla propria. We are who we are, la serie Sky diretta da, è un romanzo di formazione dal passo intimista, che procede per immagini e suoni attraverso frammenti di vita solo apparentemente superficiali, come possono sembrarlo le giornate febbrili e fragili di un gruppo di adolescenti spaesati, in cerca della propria identità, estetica, sessuale, affettiva. Lontani dai luoghi che riescono a immaginare come casa, costretti a muoversi in una società adulta a sua volta schiacciata dalle sue strutture, soffocata dalle sue divise, dalla sua retorica, e condannata a linguaggi di violenza, i giovani protagonisti esplorano i ...

giroditalia : 'Are we really going to climb a Volcano?' ?? 'Davvero stiamo andando a scalare un vulcano? ?? #Giro - poIarisguk : quando jungkook ha guardato la telecamera ed ha detto “we are not seven with you” ha fatto male .. - bts_my_haengbog : RT @mothervofsnakes: chi è il vero comico e perché proprio hoseok. che deve scegliere una lingua per presentarsi ma siccome sono state già… - cianoxsmile : RT @mothervofsnakes: chi è il vero comico e perché proprio hoseok. che deve scegliere una lingua per presentarsi ma siccome sono state già… - taek6o : we are not 7 with you Lo dice con gli occhi pieni di stelline e d'amore ???? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘We are «We are who we are»: tutto quello che c’è da sapere sull’attesa serie di Guadagnino Corriere della Sera