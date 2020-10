«Vote him away»: ecco l’inno anti-Trump sulle note del Re Leone – Il video (Di domenica 11 ottobre 2020) «Vote him away, Vote him away». La melodia è del cult Disney, Il Re Leone («Il Leone si è addormentato, e più non ruggirà», cantano Timon e Pumba) ma i testi sono stati scritti per il «Re Imbroglione» («Liar King»), come viene chiamato Donald Trump, in vista delle presidenziali americane di novembre. Il ritornello del video, che su YouTube ha totalizzato più di 9 milioni di visualizzazioni, invita gli elettori a “mandare a casa” il presidente, votando per il suo sfidante democratico Joe Biden. Le comparse nel video – oltre all’autore satirico Roy Zimmerman troviamo anche la cantante folk Peggy Seeger, il cantante di The Tokens ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) «himhim». La melodia è del cult Disney, Il Re(«Ilsi è addormentato, e più non ruggirà», cantano Timon e Pumba) ma i testi sono stati scritti per il «Re Imbroglione» («Liar King»), come viene chiamato Donald, in vista delle presidenziali americane di novembre. Il ritornello del, che su YouTube ha totalizzato più di 9 milioni di visualizzazioni, invita gli elettori a “mandare a casa” il presidente, votando per il suo sfidante democratico Joe Biden. Le comparse nel– oltre all’autore satirico Roy Zimmerman troviamo anche la cantante folk Peggy Seeger, il cantante di The Tokens ...

Ultime Notizie dalla rete : Vote him «Vote him away»: ecco l’inno anti-Trump sulle note del Re Leone – Il video Open JOSHUA ROBERTS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Il Presidente ritorna sulla minaccia dei brogli e sulla futilità delle schede elettorali, ipotizzando così un ricorso alla Corte suprema. E per questo, dopo la morte della giudice Ruth Bader Ginsburg, ...

