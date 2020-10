icebergfinanza : Visco: “Per questo la politica monetaria dev’essere espansiva e restarlo a lungo nel tempo. Su questo vi è un conse… - lupettotre : RT @federicofubini: Integrale dell'intervista con Visco. E sintesi (che impegna solo me) - Rischiamo la debt deflation come negli anni '30… - columbus63 : L’intervista integrale con Ignazio Visco: «La politica monetaria continuerà a sostenere la ripresa» -… - IMoresi : RT @MediasetTgcom24: Visco: politica monetaria continuerà a sostenere ripresa #ignaziovisco - MediasetTgcom24 : Visco: politica monetaria continuerà a sostenere ripresa #ignaziovisco -

Ultime Notizie dalla rete : Visco politica

Corriere della Sera

ROMA (ITALPRESS) - "In tempo di pace non avevamo mai visto una caduta cosí pronunciata dell'attivitá economica, ma il recupero sta andando piú o meno come previsto. Anche la ripresa dei contagi, pur s ...Contro la spirale negativa innescata dalla crisi pandemica bisogna intervenire con politiche di bilancio e monetarie accomodanti, per ridare fiducia a imprese e famiglie. Lo ha detto il governatore di ...