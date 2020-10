Vinicio Marchioni | il vino | l’uomo e l’ arte

Leggi su iodonna

(Di domenica 11 ottobre 2020) La storia delsi intreccia a quella dell’essere umano praticamente da sempre, in Italia almeno dal 4.000 a.c, il suo rapporto con gli uomini, l’e la cultura è stato lungamente discusso, anche da me,. L’ebrezza dovuta alè stata da sempre connessa a riti religiosi e mi ha sempre affascinato questo aspetto trascendentale, questo legame con l’assoluto, col di, con l’aspirazione dell’essere umano di elevarsi attraverso questa bevanda. Nella stessa maniera ancestrale, la storia delsi intreccia con la cultura, con la letteratura, la musica, il teatro, la pittura, in sintesi con l’prodotta dall’essere umano; altro modo per l’umanità ...