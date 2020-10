Viminale “Mascherina non necessaria per Jogging e Footing” (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi Jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina”. Lo precisa in una nota il ministero dell’Interno.(ITALPRESS). Viminale “Mascherina non necessaria per Jogging e Footing” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Con riferimento all’obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindie footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina”. Lo precisa in una nota il ministero dell’Interno.(ITALPRESS).“Mascherina nonpere Footing” su Il Corriere della Città.

