Vialli: «In panchina con Roberto Mancini, che emozione» – VIDEO

Gianluca Vialli ha parlato al Festival Dello Sport parlando dell'emozione che prova a sedersi in panchina insieme a Mancini in Nazionale

Gianluca Vialli ha parlato al Festival dello Sport intervistato da Walter Veltroni. Queste le sue parole.

IN panchina CON Mancini – «Era una situazione eccezionale, mancava Oriali. Di solito va lui in panchina con Roberto e io mi siedo in tribuna, di fianco al presidente, perché le mie non sono mansioni tecniche. È stato emozionante, non mi sedevo su una panchina da vent'anni, quando allenavo il Watford. Ma soprattutto lo è stato sedermi di fianco a Roberto in una posizione diversa dal solito.

