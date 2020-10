Vialli | «Il Papu Gomez è migliorato con gli anni | da Pallone d’oro»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Gianlucanon si nasconde e afferma che ilsi meriterebbe ild’Oro. Ecco le sue parole. Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, Gianlucaha espresso tutto il proprio apprezzamento per l’Atalanta e il. GRANDI VALORI – «È una squadra nella quale avrei voluto giocare perché il gioco di Gasperini per un attaccante è l’ideale. Ti coinvolge, fai un sacco di gol, fatichi e ti diverti. I bergamaschi giocano con quello spirito che mi piace: avventuroso, coraggioso. C’è altruismo, giocano con continuità e da squadra. Che poi sono i valori che cerchiamo in Nazionale».D’ORO – «Il ...