Vialli: “Il gioco dell’Atalanta perfetto per un attaccante. Sarebbe stato bello giocare con Gasperini” (Di domenica 11 ottobre 2020) Gianluca Vialli, membro del Team Italia, con l’amico Roberto Mancini, ha rilasciato una bella intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha esaltato il gioco di Gasperini, che Sarebbe l’ideale per un attaccante. Queste le sue parole: “Il gioco di Gasperini è l’ideale per un attaccante. Mi Sarebbe piaciuto da matti giocare con questa Atalanta, mi sarei divertito ad ogni partita. E’ un gioco che ti coinvolge, fai un sacco di gol, fatichi ma ti diverti da matti. I bergamaschi giocano con quello spirito che mi piace: avventuroso, coraggioso, uno spirito che abbiamo visto, anche in Europa può portare frutti. C’è altruismo, giocano con continuità e da squadra. Che poi sono i ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Gianluca, membro del Team Italia, con l’amico Roberto Mancini, ha rilasciato una bella intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha esaltato ildi Gasperini, chel’ideale per un. Queste le sue parole: “Ildi Gasperini è l’ideale per un. Mipiaciuto da matticon questa Atalanta, mi sarei divertito ad ogni partita. E’ unche ti coinvolge, fai un sacco di gol, fatichi ma ti diverti da matti. I bergamaschi giocano con quello spirito che mi piace: avventuroso, coraggioso, uno spirito che abbiamo visto, anche in Europa può portare frutti. C’è altruismo, giocano con continuità e da squadra. Che poi sono i ...

GoalItalia : Gianluca Vialli, un sorriso verso il futuro ?? - Corriere : Vialli e il tumore: «Non è una battaglia. Me lo tengo amico e lo faccio stancare» - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #11ottobre ? Intervista esclusiva a Vialli ? Il maxi derby di Lukaku e Ibr… - Simy63957584 : Carissimo Gianluca, hai lo steso male che si portò via qualcuno a me molto caro. So quanto sia insidioso e complica… - lupettotre : RT @Corriere: Vialli e il tumore: «Non è una battaglia. Me lo tengo amico e lo faccio stancare» -