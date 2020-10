Viaggio nell’isola misteriosa: trama, cast e streaming del film (Di domenica 11 ottobre 2020) Viaggio nell’isola misteriosa: trama, cast e streaming del film Questa sera, domenica 11 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Viaggio nell’isola misteriosa (titolo originale: Journey 2 the Mysterious Island), film del 2012 diretto da Brad Peyton. Si tratta del seguito del film del 2008 Viaggio al centro della Terra e, come il suo predecessore, è liberamente tratto da un romanzo di Jules Verne: L’isola misteriosa. Ma vediamo insieme la trama, il cast e le altre informazioni sul film. trama Ottawa, Canada. A notte fonda, il giovane Sean Anderson è impegnato a scappare, a ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020)nell’isoladelQuesta sera, domenica 11 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondanell’isola(titolo originale: Journey 2 the Mysterious Island),del 2012 diretto da Brad Peyton. Si tratta del seguito deldel 2008al centro della Terra e, come il suo predecessore, è liberamente tratto da un romanzo di Jules Verne: L’isola. Ma vediamo insieme la, ile le altre informazioni sulOttawa, Canada. A notte fonda, il giovane Sean Anderson è impegnato a scappare, a ...

