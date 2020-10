Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 11 OTTOBREORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO DOVUTO ANCHE AL MALTEMPO SU VIA PONTINA TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE IN DIREZIONEMENTRE SU VIA PRENESTINA SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO SU VIA DI VERMICINO CODE PER LAVORI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI ,PRESTARE ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO TATTIVO SENSO RICORDIAMO AL CHIUSURA DELLO SVINCOLO SU VIA LAURENTINA PERFIUMICINO/GRA/ ALTEZZA ZONA TINTORETTO PER CEDIMENTO PONTE ...