Verona, non solo Barak: anche Gunter positivo al Covid

Salgono a due i contagiati, in casa Hellas Verona. Dopo Antonin Barak, ora tocca al difensore Koray Gunter. Lo ha comunicato lo stesso club. "Hellas Veroa FC comunica che – nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo – è emersa la positività al Covid-19 di Koray Gunter. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi".

Seconda positività riscontrata nel Verona: dopo quella di Barak, scoperta direttamente nel ritiro della Repubblica Ceca, anche il tampone di Koray Gunter ha dato identico risultato. A differenza del ...

La società Scaligera ha comunicato la positività di Barak e Gunter al COVID-19, di seguito la nota ufficiale del club. VERONA – Hellas Verona FC comunica che – nel corso dei controlli previsti dal ...

Seconda positività riscontrata nel Verona: dopo quella di Barak, scoperta direttamente nel ritiro della Repubblica Ceca, anche il tampone di Koray Gunter ha dato identico risultato. A differenza del ...La società Scaligera ha comunicato la positività di Barak e Gunter al COVID-19, di seguito la nota ufficiale del club. VERONA – Hellas Verona FC comunica che – nel corso dei controlli previsti dal ...