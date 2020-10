Verona | dopo Barak anche Koray Gunter positivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Seconda positività in casaquella dicomunicata ieri, oggi l'Hellas ha reso noto che “nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo è emersa la positività al Covid-19 diGùnter. La società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore.Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi”.(ITALPRESS).