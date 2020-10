Verona | anche Gunter positivo al coronavirus | il comunicato

(Di domenica 11 ottobre 2020) Korayè risultatoal. Lo ha confermato ilin unufficiale. Ilhache Korayè risultatoal. Si tratta della seconda positività per i gialloblu dopo quella di Antonín Barák comunicata ieri. IL– «HellasFC comunica che – nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo – è emersa la positività al Covid-19 di Koray Günter. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri componenti del ...

Sono 1031 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 21 casi in più nelle ultime ore. Lo rende noto la Regione Veneto nel report delle 8 di domenica 11 ottobre.