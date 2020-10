Usa | il medico di Trump | “Presidente non può più trasmettere il virus”

(Di domenica 11 ottobre 2020) Dagli Usa arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione di Donald. Ilpersonale afferma che il presidente non puòpiù il virus. Durante la notte italiana, gli Usa hanno annunciato la fine dell’isolamente per il presidente Donald. A darne l’annuncio, infatti, ci ha pensato proprio ilpersonale del tycoon, che ha affermato … L'articolo Usa, ildi: “Presidente non può piùil virus” proviene da .

(PRIMAPRESS) - USA - “A dieci giorni dall'inizio dei sintomi senza febbre da oltre 24 ore e con tutti i sintomi migliorati, i test effettuati rivelano che non ci sono più prove di un virus che si sta ...È vero, il virus è ancora tra noi. È vero, bisogna essere cauti. Ma il governo non può pensare di portarci, con i numeri attuali dell’infezione, al 31/1/2021 o – come sospettiamo – al 30/06/2021. Non ...