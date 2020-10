Usa 2020, per Biden largo vantaggio su Trump: l’ultimo sondaggio di Washington Post e Abc (Di domenica 11 ottobre 2020) A poco più di tre settimane dal voto Joe Biden mantiene un vantaggio a due cifre su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc, il candidato democratico ha il 54% dei consensi a fronte del 42% dell’attuale presidente degli Stati Uniti. La rilevazione riflette il voto popolare e non quello per la conquista dei 270 elettori necessari per la Casa Bianca. Si tratta della prima rilevazione dopo il ricovero di Trump a causa del contagio da coronavirus. E proprio sulla gestione della pandemia, il divario è ancora più ampio: la strategia promessa da Biden risulta in vantaggio di 17 punti su quella messa in campo dal repubblicano. L'articolo Usa 2020, per Biden ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) A poco più di tre settimane dal voto Joemantiene una due cifre su Donald. Secondo undi-Abc, il candidato democratico ha il 54% dei consensi a fronte del 42% dell’attuale presidente degli Stati Uniti. La rilevazione riflette il voto popolare e non quello per la conquista dei 270 elettori necessari per la Casa Bianca. Si tratta della prima rilevazione dopo il ricovero dia causa del contagio da coronavirus. E proprio sulla gestione della pandemia, il divario è ancora più ampio: la strategia promessa darisulta indi 17 punti su quella messa in campo dal repubblicano. L'articolo Usa, per...

