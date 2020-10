Usa 2020 | aumenta il rischio di disordini dopo le elezioni | «Solo con un’alta affluenza si eviterà il caos»

Leggi su open.online

(Di domenica 11 ottobre 2020) La macchina dellesta cigolando. Con la cancellazione del secondo dibattito, la pandemia e le continue accuse di frode del presidente americano al voto per posta, le prospettive di unpost 3 novembre preoccupa gli analisti americani. A poco meno di un mese dal voto per eleggere il prossimo presidente americano, mentre cresce l’attesa per il risultato,parallelamente anche la confusione di un’elezione che, a partire dal primo dibattito televisivo, risulta sempre più caotica, divisiva, e polarizzata. Da settimane il presidente americano ha messo in discussione l’affidabilità del voto per posta le cui richieste sono moltiplicate a causa della pandemia. Per Donald Trump i rischi di frode sono alti, ma «gli americani hanno votato per corrispondenza almeno fin dalla guerra civile, ...