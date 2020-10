Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 ottobre: Serena si sente male (Di domenica 11 ottobre 2020) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 12 al 16 ottobre 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana? Serena sta per mettere al corrente Filippo della gravidanza inattesa, ma non riesce a dirgli nulla, in quanto ha un malore. L’ex marito la porta in ospedale, dove poco dopo irrompe Leonardo… Serena vorrebbe parlare con l’ex marito Filippo e spiegargli la situazione, ma un evento imprevisto sconvolgerà iArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 11 ottobre 2020)settimanali “Unal”, puntate dal 12 al 162020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana?sta per mettere al corrente Filippo della gravidanza inattesa, ma non riesce a dirgli nulla, in quanto ha un malore. L’ex marito la porta in ospedale, dove poco dopo irrompe Leonardo…vorrebbe parlare con l’ex marito Filippo e spiegargli la situazione, ma un evento imprevisto sconvolgerà iArticolo completo: dal blog SoloDonna

