Un Posto al Sole: Anita (Ludovica Bizzaglia) confessa la malattia

In un post Ludovica Bizzaglia, Anita di "Un Posto al Sole", attrice e scrittrice, si è mostrata al naturale, facendo vedere i sintomi di quella che le è stata diagnosticata come malattia autoimmune che causa una dermatite atopica su viso e corpo. Ha invitato tutti ad amare "la meraviglia assoluta della normalità" e di ciò che non è perfetto.

