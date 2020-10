"Un equivoco". Zangrillo, il professore che lo voleva impiccato come i nazisti tocca il fondo: cosa dice dopo "Norimberga" (Di domenica 11 ottobre 2020) Retromarcia del professore che ieri, sabato 10 ottobre, aveva insultato Alberto Zangrillo e i suoi colleghi. La frase incriminata è quella di Michele Antonio Fino, associato di Diritto romano e Diritti dell'antichità all'Università di scienze enogastronomiche di Pollenzo che sui social scriveva: "Difficile non associare gente come Tarro, Gismondo, Zangrillo e Bassetti a un luogo. Tipo Norimberga". Il riferimento era chiaramente al tribunale in cui vennero impiccati i nazisti per i crimini commessi. dopo le dure parole del direttore di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano, che aveva addirittura minacciato querela, ecco che Fino fa un passo indietro: "Nel mio post menzionavo i dottori Tarro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Retromarcia delche ieri, sabato 10 ottobre, aveva insultato Albertoe i suoi colleghi. La frase incriminata è quella di Michele Antonio Fino, associato di Diritto romano e Diritti dell'antichità all'Università di scienze enogastronomiche di Pollenzo che sui social scriveva: "Difficile non associare genteTarro, Gismondo,e Bassetti a un luogo. Tipo". Il riferimento era chiaramente al tribunale in cui vennero impiccati iper i crimini commessi.le dure parole del direttore di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano, che aveva addirittura minacciato querela, ecco che Fino fa un passo indietro: "Nel mio post menzionavo i dottori Tarro, ...

Presidente Silvio Berlusconi, innanzitutto come sta, come si sente? «Mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del Covid. Ma ho superato anche questa difficile prov a, e questo mi re ...

