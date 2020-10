Ultime Notizie Serie A: Coronavirus, tre positivi nell’U21 e tre guariti nel Genoa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Italia Under 21, tre nuovi positivi – I casi sono emersi a seguito dell’ultimo giro di tamponi effettuato nel ritiro di Tirrenia. Leggi di più. Genoa, tre guariti dal Coronavirus – Il club rossoblù ha comunicato la negatività ai test di Perin, Marchetti e Radovanovic. La nota ufficiale. Dybala dà forfait – L’argentino della Juventus non parteciperà alla sfida contro la Bolivia. Il comunicato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Italia Under 21, tre nuovi– I casi sono emersi a seguito dell’ultimo giro di tamponi effettuato nel ritiro di Tirrenia. Leggi di più., tredal– Il club rossoblù ha comunicato la negatività ai test di Perin, Marchetti e Radovanovic. La nota ufficiale. Dybala dà forfait – L’argentino della Juventus non parteciperà alla sfida contro la Bolivia. Il comunicato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, in Italia 5.456 nuovi casi in 24 ore. Cts: un solo tampone negativo per essere guarito. Ultime news Fanpage.it Serie A, Genoa: Marchetti, Perin e Radovanovic guariti dal Covid

Arrivano finalmente buone notizie in casa Genoa. Il club ha infatti comunicato che 3 dei 17 giocatori risultati positivi al coronavirus nelle scorse settimane sono ufficialmente guariti, avendo fatto ...

Inter-Milan: con Young otto positivi, il derby si gioca? Conte è in fibrillazione

La società nerazzurra, che ha sei giocatori contagiati, non sembra intenzionata a far scoppiare un altro caso dopo Juventus-Napoli. Ibra torna ad allenarsi ...

