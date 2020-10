UFFICIALE | Ritorno al passato per Robinho: accordo con il Santos! Avrà uno stipendio simbolico (Di domenica 11 ottobre 2020) Robinho riparte dal Santos. Quarto Ritorno nel club che lo ha lanciato: stipendio simbolico da 230 euro al mese Leggi su 90min (Di domenica 11 ottobre 2020)riparte dal Santos. Quartonel club che lo ha lanciato:da 230 euro al mese

