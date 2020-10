Uccide il marito e si autodenuncia | la confessione | ' L' ho ammazzato perché avevo paura'

(Di domenica 11 ottobre 2020) Emergono nuovi dettagli nelle indagini per l'omicidio di Mantova. Elena Scaini, la 53enne che ha confessato di aver ucciso ilStefano Giron, ha spiegato ai carabinieri di aver agito per...

infoitinterno : Mantova, uccide il marito e scappa: poi donna di 53 anni si autodenuncia - infoitinterno : Mantova, uccide il marito davanti alla madre e scappa: poi chiama i carabinieri - infoitinterno : Mantova, uccide il marito e ferisce la suocera: la donna si costituisce dopo alcuni giorni e fa scoprire il corpo - infoitinterno : Uccide il marito e scappa: 53enne si consegna dopo alcuni giorni - infoitinterno : Uccide il marito e fugge: la fine della donna -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide marito

Elena Scaini è in carcere a Mantova in stato di fermo per omicidio volontario. “ Avevo paura di lui: avevo paura che mi uccidesse ”, così ha giustificato ai carabinieri l’omicidio di suo marito, l’ope ...Elena Scaini, 53 anni, ha confessato e spiegato ai carabinieri l’omicidio del marito, il 51enne Stefano Giaron. Tra i due coniugi era scoppiata una guerra: avevo paura di lui ...