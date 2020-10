Twitter segnala il post di Trump sull'immunità al Covid (Di domenica 11 ottobre 2020) A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020 Il tweet di Donald Trump sul suo essere immunizzato “viola le regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19. Comunque Twitter ha determinato che potrebbe essere nell’interesse del pubblico che il tweet resti accessibile”.Lo afferma Twitter in un messaggio allegato al cinguettio in cui il presidente Usa ha scritto di aver avuto “una totale e completa approvazione dai medici della Casa Bianca ieri. Questo vuol dire che non posso prendere” il virus ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!— Donald J.(@realDonald) October 11, 2020 Il tweet di Donaldsul suo essere immunizzato “viola le regole dia diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul-19. Comunqueha determinato che potrebbe essere nell’interesse del pubblico che il tweet resti accessibile”.Lo affermain un messaggio allegato al cinguettio in cui il presidente Usa ha scritto di aver avuto “una totale e completa approvazione dai medici della Casa Bianca ieri. Questo vuol dire che non posso prendere” il virus ...

Twitter modificherà temporaneamente il suo funzionamento per limitare la diffusione di notizie false sulle elezioni statunitensi

