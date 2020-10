Tu si que Vales: Gli acrobati innamorati animano il palco del talent show e incantano il pubblico e la giuria (Di domenica 11 ottobre 2020) La puntata di sabato 10 ottobre 2020 di Tu si que Vales ha visto l’esibizione di una coppia di acrobati, che con le sue movenze, l’abilità e la passione è riuscita a stregare completamente tutto il pubblico, grazie ad un fenomenale numero con un dispositivo circense a forma di cerchio. I loro nomi sono Micol Veglia e Andrea Cerrato e mentre lui è uno specialista di questa tipologia di disciplina, la sua compagna, in realtà è un’acrobata aerea e si è approcciata solo da poco tempo a questa nuova disciplina, ma con esiti decisamente sorprendenti. Foto: Screenshot via wittytv.it/Tu si que Vales La loro grande esibizione, da cui traspare immediatamente anche una grande passione reciproca, essendo i due giovani anche una coppia nella vita privata, ha raccolto ... Leggi su virali.video (Di domenica 11 ottobre 2020) La puntata di sabato 10 ottobre 2020 di Tu si queha visto l’esibizione di una coppia di, che con le sue movenze, l’abilità e la passione è riuscita a stregare completamente tutto il, grazie ad un fenomenale numero con un dispositivo circense a forma di cerchio. I loro nomi sono Micol Veglia e Andrea Cerrato e mentre lui è uno specialista di questa tipologia di disciplina, la sua compagna, in realtà è un’acrobata aerea e si è approcciata solo da poco tempo a questa nuova disciplina, ma con esiti decisamente sorprendenti. Foto: Screenshot via wittytv.it/Tu si queLa loro grande esibizione, da cui traspare immediatamente anche una grande passione reciproca, essendo i due giovani anche una coppia nella vita privata, ha raccolto ...

